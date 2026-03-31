総務省は、現在は認められていない同一県内の複数のテレビ局の経営統合を容認する方針だ。テレビ離れや人口減少などで地方を中心にテレビ局の経営が悪化しており、経営統合によって経営基盤の強化につなげる狙いがある。３１日に開かれる総務省の有識者会議で、同一県内のテレビ局の経営統合を認める取りまとめ案が提示される。案が正式にまとまれば、総務省は省令改正の手続きに着手する。林総務相はこの日の閣議後記者会見で