アメリカのブルームバーグ通信は、アメリカ軍によるイランへの攻撃が激化した場合に備え、イランがイエメンの親イラン武装組織フーシ派に、紅海での新たな攻撃作戦の準備を進めるよう促していると報じました。ブルームバーグ通信は30日、ヨーロッパ当局者の話として、アメリカがイランに対する攻撃をさらにエスカレートさせた場合、イランがフーシ派に対し紅海航路の船舶に対する新たな攻撃を準備するよう促していると報じています