女優本田翼（33）が、30日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時15分）に出演。自宅のゴミ捨て事情を明かした。この日はインドア派の芸能人が集まり「やっぱり家が好き」と題したトーク企画を放送。あのは「ゴミ箱のサイズって限界あるじゃないですか。そこに日常で食べたりなんだりして捨てていくと一瞬でたまっちゃうから、ゴミ箱いらなくない？ってなるじゃん」と、ゴミ箱がすぐに満杯になるため必要性を感じてい