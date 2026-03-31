家事の最中に子どもが別の部屋にいる、短時間ママだけ外出しなければいけないときなど、たとえ子どもが留守番ができる年齢に成長していたとしても、「万が一に備え見守りたい」と考える方は多いですよね。そんなときに見つけたのが、3COINSでロングヒット中の「スマートカメラ」。今回は、実際に使ってみたリアルな感想をまとめてみました。アプリインストールで手軽に設定完了3COINSの「スマートカメラ」は、専用アプリを使って外