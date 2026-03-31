「テレ東プラス」は、ドラマNEXT「水曜日、私の夫に抱かれてください」（毎週水曜深夜24時30分）でチーフ監督を務める沢村一樹にインタビュー。29歳、初めて出来た彼氏は既婚者だった――。だが、浮気男の妻が彼女に突き付けたのは「夫と…浮気し続けてくれませんか？」という謎の依頼。公認不倫という奇妙な三角関係を描く、ラブサスペンスをおくる。今回初めて連続ドラマのチーフ監督を務める沢村が、本作への取り組みと監督業へ