私はエミカ、夫のタカノリと結婚して11年になります。私はタカノリが自分の両親を大切にする姿を見て、「この人なら家族を大切にしてくれる」と思って結婚しました。しかし息子のケント（小3）や娘のヒナタ（小1）が成長してきた今は、タカノリは家族に対してとても冷たくなりました。子どもたちが話しかけても面倒くさそうで、現実逃避するようにスマホから目を離しません。なぜ変わったのでしょう。そしてどうしたら元に戻ってく