強風と大雨が予想されるとしてJR四国は、瀬戸大橋を通る列車について31日午前10時ごろから計画運休を行っています。 「マリンライナー18号岡山行きは、午前中最後の本州方面への電車となります」 JR高松駅では、計画運休を前に高松へ来るのを早めた人や、旅行や仕事で本州へ急ぐ人の姿が見られました。 （春休みの中学生）「計画運休と聞いたので、ちょっと早めに四国に来るようにしました。このあとは高松の方を観光しよ