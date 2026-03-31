＜Viral Chart Focus＞ Spotifyの「DailyViralSongs（Japan）」は、最もストリーミング再生された曲をランク付けした「SpotifyTopSongs」とは異なり、純粋にファンが聴いて共感共有した音楽のデータを示す指標を元に作られたランキング。同チャートの3月25日付のTOP10は以下の通り（※1）。 （関連：【動画あり】生見愛瑠、Ayaneとして劇中で披露する歌声） 1位：Ayane「君と見つけた歌」2位：Ayane「はる