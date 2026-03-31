香川県高松市の「玉藻公園」の今年度の入園者数が、きのう（30日）、37年ぶりに30万人を超えました。 【写真を見る】「玉藻公園」の今年度の入園者数が37年ぶりに30万人超県立アリーナ開業などが好影響か【香川】 玉藻公園の30万人目の入園者となったのは、福岡市から家族旅行で訪れていた高校生の西田徹真さんです。きのう（30日）午前10時、認定証と記念のグッズが贈られました。 （30万人目の入園者西田徹真さん）