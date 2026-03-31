TWICEのMOMO（モモ）が、3月30日（月）に自身のInstagramでストーリーズを更新。メンバーのNAYEON（ナヨン）、 SANA（サナ）、TZUYU（ツウィ）と、アメリカのウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートを訪れた様子を公開した。【写真】かわいすぎる！ミッキーマウスとハグするモモ■シンデレラになりきってポーズ現在、42地域・56公演を巡る6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」を北米、欧州、アジアで大規模に展開中のTWI