朝から雨となっている県内ですが、酒田市と山形市がサクラの開花を発表しました。 【写真を見る】酒田市が桜の開花を発表2015年以降最も早い開花に（山形） 酒田市建設部整備課土井勝課長「酒田市日和山公園の桜の開花を宣言します。こちらです！」 酒田市は、きのう午後３時頃に日和山公園にある基準木のソメイヨシノの開花が確認され、きょう午前に改めて市の担当者が開花宣言を行いました。 日和山公園のソメイヨシ