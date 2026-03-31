【これは２０２５年度話題の記事を再掲載・再構成したものです。※２０２５年１１月１日掲載内容】 【画像】クマがガラスに映る自分に驚く→突進して窓ガラス破壊 この動画を見た人の中には「かわいい」「猫みたい」などとネット上に投稿する人もいました。が、もはやそんな穏やかな話ではありません。 異常なペースで目撃されているクマ。山形県によりますと、今年県内でクマが目撃された件数は、先月２６日現在で１９０