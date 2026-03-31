「飛んで止まる」という二律背反の性能を備えつつある最新ゴルフボール。自分に合ったボールを選ぶことはスコアアップにおいて重要だ。ウレタンカバーのいわゆる“スピン系”、アイオノマーカバーの“ディスタンス系”に加え、ルール非適合の“非公認”も合わせた全31モデルの実力を診断。今回は、ウェッジにおける評価を紹介する。【数値公開！】ロボット&プロの試打で最新ボール31モデルの性能を徹底調査スピンが入りやす