今年度末で退職する県職員の辞令交付式が行われました。 31日付けで退職するのは109人で、31日に行われた式にはそのうち43人が出席。 式では、平田知事から1人1人に辞令が手渡されました。 （出納局 会計管理者 井手 美都子さん） 「約40年にわたる県庁生活での経験、得られた人とのつながりは、私たちにとってかけがえのない宝であり、これからの人生の大きな力」 県では定年が62歳となっていますが、今