山口県の2024年度の事業の一部を対象にした包括外部監査の結果がまとまりました。法令面では「概ね適正」と評価された一方で事務処理の厳格性を欠く事例などが確認され是正や改善を求めています包括外部監査は外部の立場から財務や事業の適正性をチェックするもので公認会計士の村田治子さんのチーム9人が行い、村岡知事に報告書を提出しました。監査では社会減を要因とする人口減少対策としての産業振興の事業について検証