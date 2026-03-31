世界ドラコン王者に3度輝いているカイル・バークシャー（米国）が自身のインスタグラムを更新。「今日、インスタグラムのフォロワーが80万人を突破しました！」と嬉しい報告をすると、それを記念して800ヤードを越える超ロングホールに挑戦する動画を投稿した。【動画】875ヤードを5打であがった実際の動画、あなたの攻略法は？バークシャーがプレーしたのはトランプ・インターナショナルの8番と9番の2ホールを組み合わせたもので