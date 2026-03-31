女性職員にセクハラをしたとして、県警は50代の男性警部補を所属長訓戒の処分としました。 3月13日付けで所属長訓戒処分となったのは、県南地区の警察署に勤務する50代の男性警部補です。 県警によりますと、男性警部補はおととしから去年までの間に、飲食店などで女性警察職員2人に身体の接触を伴うセクハラをしたということです。 職員の1人が県警に相談し発覚。 警部補は、3月13日付で依願退職しました。 県警は、「ハラス