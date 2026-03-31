＜バレロ・テキサスオープン初日◇30日◇TPCサンアントニオ オークスC（テキサス州）◇7438ヤード・パー72＞2019年の「全米オープン」以来、7年ぶりのツアー制覇を先週の「テキサスチルドレンズ・ヒューストンオープン」で挙げたゲーリー・ウッドランド（米国）だが、4月2日に開幕する今週の大会は欠場を決めた。【感動シーン】復活Vを遂げ最愛の妻と抱擁ウッドランドは前週、後続に5打差をつける圧勝で感動の復活勝利。これによ