地元宮崎県開催の「アクサレディス in MIYAZAKI」で、ツアー通算4勝目を挙げた永峰咲希。彼女のスイングをプロコーチの南秀樹が分析。我々が参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】軸が全くブレずにヘッドが加速する永峰咲希のシンプルスイング◇◇◇両ヒザ、両ヒジの間隔を変えずに打つボディターンスイングですね。フックグリップでややシャットにクラブを上げていきますが、ダウンスイングではフェースはス