ブライソン・デシャンボー（米国）が自身のインスタグラムを更新。「宇宙人って本当にいるのかな？」と記すと、ゴルフ場で大きな宇宙人の首根っこを掴んで持ち上げる写真を投稿した。【写真】宇宙人が自撮りしたB・デシャンボーとの2ショット2枚目はバンカーに墜落したUFOを目の前にデシャンボーと宇宙人が同じポーズをとる写真、3枚目は宇宙服姿の飛行士たちとジャンプをする写真と続いた。また椅子に腰かけて一休みしている宇宙