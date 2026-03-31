お笑いタレントの山田花子（51）が30日、ブログを更新。「最後のランチ弁当」とし、吉本新喜劇出演のために持っていっている手作り弁当を紹介した。【映像】山田花子が夫に作った手料理や手作り弁当（複数カット）2010年にトランペット奏者の福島正紀（55）と結婚し、13歳と9歳、2人の息子を育てている山田。ブログでは、夫に毎朝作っているボリュームたっぷりのサラダや、前日の残りものを使ったお弁当など、さまざまな手料理