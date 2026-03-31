日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2026年3月23日〜29日）では、「無料ゲームチャート」1位に『七つの大罪：Origin』が初登場。「有料ゲームチャート」1位には『Minecraft』がランクインし、前週に続き首位をキープした。【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャートTOP10◆人気作品『七つの大罪』本編の3年後の