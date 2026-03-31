3月31日未明、新潟県見附市で飲食店から出火し、周囲の住宅や店舗など合わせて6棟を焼く火事がありました。現在も消火活動が続いています。 【リポート】「建物の一部が激しく焼けて、屋根が抜けたような状態になっています」31日午前2時前、見附市新町の割烹角屋から「火が出ている」と目撃した人から消防に通報がありました。消防車両8台が出動し、午前5時すぎに鎮圧状態となりましたが、周囲には建物が密集していて、隣