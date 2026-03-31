お笑いタレントの平野ノラ（47）が29日、自身のブログを更新。情報番組『ひるおび』（TBS系／毎週月〜金曜前10：25〜）を通して親交を深めたメンバーと“ママ会”を開催したことを報告した。【写真】岡田結実はわが子を連れて参加！赤ちゃんを抱っこしての“ママ会”記念ショット平野は「先日、ひるおびファミリーで初のママ会開催しました」とつづり、中川翔子、岡田結実（25）、TBSの皆川玲奈アナウンサー（34）が集まった