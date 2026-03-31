◇MLB ロッキーズ14-5ブルージェイズ(日本時間31日、ロジャース・センター)ブルージェイズの岡本和真選手が2戦連発の特大弾を披露しました。9回10点ビハインドと大量リードを奪われ、1アウトの場面で打席に立った岡本選手。初球の99.2マイル(約160キロ)のストレートを振り抜き、打球はセンターフェンスの上部に当たり、三塁に走った岡本選手。リプレー検証が行われ判定はホームランへ。ソロホームランを記録しました。前日の4回に