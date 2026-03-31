アメリカ・フロリダ州の知事は30日、「パームビーチ国際空港」を「ドナルド・J・トランプ国際空港」に改名する法案に署名しました。航空当局が承認すれば7月にも改名される見通しと報じられています。アメリカメディアによりますとフロリダ州の知事は30日、トランプ大統領の自宅「マル・ア・ラーゴ」の最寄りの空港である「パームビーチ国際空港」を「ドナルド・J・トランプ国際空港」に改名する法案に署名しました。連邦航空局が