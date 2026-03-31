小泉進次郎防衛大臣は31日の記者会見で、開発していた長射程ミサイルの名称が「25式地対艦誘導弾」と決まったとし、31日に熊本市の陸上自衛隊健軍駐屯地に配備されたことを明らかにした。【映像】小泉大臣、長射程ミサイルの名称発表の瞬間小泉大臣は会見で「国産スタンドオフミサイルの部隊配備等について、12式地対艦誘導弾能力向上型の地上発射型、および島嶼防衛用高速滑空弾については、今般、研究開発が終了しました。こ