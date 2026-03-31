ホルムズ海峡に列をなすタンカー＝11日、アラブ首長国連邦/Altaf Qadri/AP（CNN）トランプ米政権は、イランが重要な石油輸送路であるホルムズ海峡で通行料の徴収制を設けようとしていることには引き続き反対している。一方で、一部タンカーの航行は外交の成果だと強調した。レビット大統領報道官は30日、現在の船舶の通航状況と、トランプ氏が海峡の全面開放を望むと発言していることの食い違いについて問われると、「それは私たち