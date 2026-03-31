アドビは3月31日、Adobe Illustratorのアップデートにより、Adobe Fireflyの生成AI技術を活用した新機能「ターンテーブル」の提供を開始した。Adobe Illustratorに新機能「ターンテーブル」ターンテーブルでは、1枚の画像から多角度ビューを生成できる「ターンテーブル」は、1枚の2Dベクターアートから側面・背面など異なる角度のビューを生成する機能。単にオブジェクトを回転させるのではなく、見えていない角度を自然に補完して