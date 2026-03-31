【モデルプレス＝2026/03/31】モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優が3月30日、自身のInstagramを更新。夫でモデルの大倉士門とのハワイ旅行の様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】27歳みちょぱ「お腹がふっくら」妊娠中期のハワイ旅行ショット◆池田美優、妊娠中期にハワイ夫婦旅行へ池田は「少し時差になってしまったけど今年の旦那の誕生日旅行」と切り出し、恒例となっている誕生日プレゼントとしての旅行でハワイ