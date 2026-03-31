【モデルプレス＝2026/03/31】歌手でタレントの中川翔子が3月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。哺乳瓶を持つ息子の姿を公開した。【写真】40歳双子出産タレント「小さな成長が嬉しい」哺乳瓶持って飲む生後半年息子◆中川翔子、哺乳瓶持つ息子公開中川は「ハーフバースデー記念日だからか哺乳瓶自分で持つようになった！」とつづり、写真を投稿。双子の弟が両手で哺乳瓶を持ち、ミルクを飲む姿が収められている。◆中川翔