JR高松駅31日 強風の影響でJR瀬戸大橋線の一部区間が31日午前10時ごろから計画運休しています。 JRによりますと、岡山と高松を結ぶ快速マリンライナーは午前10時ごろから児島と高松の間で部分運休しています。 部分運休は上りが高松午後2時40分発まで、下りは児島午後3時5分発までの予定です。 岡山と四国を結ぶ特急しおかぜ・特急南風も岡山と宇多津・多度津の間で計画運休しています。 （東京へ