福岡県の部署ごとに存在する任意団体「部課長会」が、県議会議長らの政治資金パーティーの代金の一部を会費から支出していた問題で、複数の部課長会が会費からの支出をやめる方針であることが分かりました。この問題は、福岡県の10の部ごとに存在する部課長会が、県議会議長らの政治資金パーティーの代金を会費から支出し、一括で送金していたものです。去年7月、県の財政課が政治資金規正法などに抵触す