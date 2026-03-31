東京午前は円売りやドル売りが優勢となった。米ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）によると、トランプ米大統領はホルムズ海峡が閉鎖されたままの状態であっても、イランに対する軍事作戦を終了させる用意があると側近に伝えた。イランが攻撃を止めるのか不透明だが、イラン戦争の停戦が連想されている。 ユーロ円は１８３．５７円付近、ポンド円は２１１．２２円付近、豪ドル円は１０９．