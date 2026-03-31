【新興国通貨】ドル人民元は６．９０台推移＝中国人民元 ドル人民元は昨日朝にドル高を受けて６．９２０９元まで上昇も、その以後６．９０５０元割れまで売りが出た。その後少し戻して６．９１台で昨日の取引を終えた。今日はドル高一服で少し下げて始まり、６．９０２２元を一時付けている。 先週末にドル円の１６０円４０銭台までの上昇を受けて２１．２１０円を付けた人民元円は、昨日２３．０５６円まで売りが出た。今朝は