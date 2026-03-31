【新興国通貨】ドルペソは昨日一時１８．１６４８まで上昇=メキシコペソ 直近ドル高が目立つドルメキシコペソは、昨日の中南米午前に１８．１６４８ペソと、東京朝の１８．１６２８ペソをわずかに更新。今年の高値を更新した。その後いったん調整が入っており、１８．０６台を付けている。 対円では中南米朝のペソ安局面で８．７９５円前後まで下げた。今日は一時８．８３９円まで買われている。 USDMXN18.085MXNJP