５月に卒業する乃木坂４６の佐藤璃果が２９日までに自身のインスタグラムを更新。最新曲ＭＶのオフショットを公開し話題を呼んでいる。「愛って羨ましいＭＶ公開されました」とつづると、白ブラウス×デニム・黄色の柄物ドレスと２種類の衣装ショットを公開。それとともに、同期・先輩・後輩のあらゆるメンバーと撮影された、撮影現場の雰囲気の良さも伝わるオフショットが添えられている。この投稿にはＳＮＳ上で「はぁぁ