◆センバツ最終日▽決勝智弁学園―大阪桐蔭（３１日・甲子園）１０年ぶり優勝を目指す智弁学園は、決勝で大阪桐蔭と対戦する。先発マウンドは今大会で全４試合に登板し４９８球を投げているエース・杉本真滉（３年）に託す。小坂将商監督（４８）は「杉本で行きます。（準決勝で打球を受けた影響は）多少痛みはあるけれど、本人は行けるというので、球数もあるけど、しっかり投げて欲しい。逃げずにしっかり自分らしさで