株式会社ＡＺＷＡＹ（本社・東京都）は、子育て中の住まい選びにおける不安・困りごとなどに関する意識調査を実施し、３１日に発表した。１０代〜６０代以上の子育て経験者３００人に聞いた。子育て中の住まい探しで「苦労した」と感じた人は４８・７％（１４６人）と約半数。困りごとの最多は「階段・段差・転倒」４４・３％（１３３人）で「収納不足」４１・７％（１２５人）、「部屋数・スペース不足」３８・０％（１１４人