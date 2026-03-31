【新華社重慶3月31日】中国重慶市万州区の高速道路建設現場にある鉄峰山トンネル左坑道で30日午後3時10分（日本時間同4時10分）ごろ、可燃性ガスによるものとみられる爆発事故があり、4人が死亡、9人が負傷した。万州区交通運輸委員会が明らかにした。同委員会によると、当初は1人が行方不明、12人が負傷していたが、31日午前0時までに行方不明者が発見され、死亡が確認された。負傷者のうち3人は病院に搬送され、手当てを受け