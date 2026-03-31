東京・池袋のポケモンセンターで女性店員が殺害された事件で刺したとみられる元交際相手の男が、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕された際、女性の写真を削除することを拒否していたことが分かりました。この事件は今月26日、豊島区東池袋のサンシャインシティに入る「ポケモンセンター」で、店員の春川萌衣さんが刃物で刺されて殺害され、刺したとみられる、元交際相手の広川大起容疑者は、自身の首を刺し死亡したものです。広川