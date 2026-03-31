中東情勢の緊迫化による影響で外国為替市場で円相場が再び1ドル＝160円に近づくなか、片山財務大臣は閣議後会見で、原油先物市場だけでなく、為替市場でも投機的な動きがあるとした上で、「かねてから断固たる措置にも言及しているが、為替が国民生活や経済に与える影響があり、あらゆる方面で万全の対応をとる」と述べ、改めて市場をけん制しました。また、30日夜、G7＝主要7か国の財務大臣などが出席したオンライン会合でも話し