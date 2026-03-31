若手芸人2組による化学反応を楽しむ新感覚バラエティラジオ『がっちゃんこ』。この春でシーズン２を迎え、一部メンバーを刷新し、スタートした当番組の先陣を切ったのは素敵じゃないかとドンデコルテの月曜組。元々、交流もあり仲のいい2組。ラジオではどんな掛け合いを聴かせてくれるのか？ ©️ABCラジオ 2025年のM-1グランプリで準優勝を勝ち取り、今、勢いに乗っているドンデコルテ。この４人で