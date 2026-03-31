アイドルグループ「SAY-LA」が、新体制となって初のシングル「半透明スワロフスキー」を3月31日にリリースする。2025年に新メンバーが加わり8人体制となったグループに、今どんな新しい風が吹いているのか。メンバーのわらびに、スポニチ東京本社でのインタビューで胸の内を聞いた。（「推し面」取材班）新メンバーの加入を経て、グループは「フレッシュ」な空気に満ちているという。わらび自身、候補生時代の新メンバーにダン