あすから4月です。食品の値上げは2000品目を超えるうえ、中東情勢の悪化が再び値上げラッシュにつながる可能性も出ています。帝国データバンクによりますと、来月の食品の値上げは2798品目となり、去年10月以来半年ぶりに単月で2000品目を超えました。最も多いのはマヨネーズやドレッシングなどの調味料で1514品目、次いで即席麺など「加工食品」が609品目、食用油など「原材料」も259品目にのぼりました。主な要因は「原材料価格