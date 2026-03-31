BS-TBS『報道1930』（月〜金後7：30生放送）は3月31日までに公式サイトを更新。1月26日放送回でのコメントについて謝罪した。【Xより】反響多数…BS-TBS『報道1930』の謝罪をリポストした創価学会広報「1月26日に放送した『衆院選の公示日前夜高市政権…総選挙が始動カギ握る公明票の行方は』企画におけるスタジオのコメントの内容を巡り、創価学会から事実無根とのご指摘を受けました」と報告。「コメントは『住んでい