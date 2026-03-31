京都府南丹市で小学5年の男子児童が行方不明になったあと、電車やバスに乗った形跡はないことが警察への取材で分かりました。南丹市立園部小学校5年の安達結希さん（11）は今月23日の朝、父親が車で学校のそばまで送り届けたのを最後に行方が分からなくなっています。おととい、小学校から北西におよそ3キロ離れた山の中から通学用かばんが見つかっていて、警察はきょうもその付近を中心に捜索しています。地元の人「（夜は）真っ