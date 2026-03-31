韓国政府は、ロシア産ナフサを国内の民間企業が輸入したと明らかにした。中東情勢の緊迫化で、石油製品の一つであるナフサの供給不足を受け、新たな輸入先の確保に動いた形。原油から精製され、プラスチックや化学繊維などの原料となるナフサについて、韓国の産業通商省はきのう、国内の民間企業が政府と連携して2万7千トンを輸入したと明らかにした。韓国はナフサの約45％を輸入に依存していて、そのうち中東産が約77％を占めてい