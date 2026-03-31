浜岡原子力発電所の工事で取引先に数十億円の未精算金があった問題で、中部電力は先送りにした背景を明らかにしました。 【写真を見る】浜岡原発の工事で取引先に“数十億円支払わず” 中部電力「予算超過で取締役の承認を得るのが困難と考えた」 中部電力によりますと、浜岡原発の安全性を向上させる工事の一部について、社内ルールに基づいて行うべき契約変更や精算手続きを怠り、取引先への精算金を支払っていませんで