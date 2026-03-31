「ドジャース−ガーディアンズ」（３０日、ロサンゼルス）佐々木朗希投手が今季初先発し、立ち上がりは安定した投球を見せたが、三回に先制点を失った。それでも最少失点で切り抜け５回途中１失点で先発の責任を果たした。初回、先頭との勝負はフルカウントまでもつれたが、しっかりと三振に仕留めた。ベンチでは大谷や山本が見つめる中、２死からラミレスに中前打を許した。直後に二盗を許し、得点圏に走者を背負った。そ